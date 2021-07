Der Zwilling in Isinbajewa denkt ans Weitermachen

"Enttäuscht? Nein. Ich bin glücklich mit Bronze", sagte die Stabhochsprung-Weltrekordlerin, die am Montagabend in London den Gold-Hattrick bei Olympia verpasste. Die Bedingungen seien so schwierig gewesen, dass letztlich das Glück entschied.

"Es brauchte Glück für den Sieg. Und heute Abend hatte ich Pech", meinte die 30-jährige, die ihre Rücktrittspläne verschieben könnte und über Rio 2016 nachdenkt. Mit Gold in London und Gold bei der Heim-WM 2013 in Moskau wollte die Russin ihre Karriere beenden. Doch anstatt wie bei den Sommerspielen in Athen und Peking jeweils mit Weltrekord den Sieg davonzutragen, patzte Isinbajewa schon beim ersten Versuch über 4,55 m. Bei 4,70 war dann Endstation. "Es war einfach schrecklich schlechtes Wetter zum Stabhochspringen", meinte sie.

Und auch wenn sie versicherte, das Bronze glänze wie Gold, so begann sie noch im selben Atemzug über die Spiele 2016 in Rio de Janeiro nachzudenken. "Der Plan war, in London eine Goldmedaille zu holen und dann (mit Olympia/Anm.) aufzuhören. Aber ich will das nicht mit einer Bronzemedaille tun. Vielleicht sollte ich doch noch über Rio nachdenken, damit ich wenigstens dort noch mein Gold bekomme." Lachend fügte sie hinzu: "Tatsächlich ändert sich meine Entscheidung jeden Tag. Ich bin ein Zwilling, heute sage ich, ich höre auf, morgen wache ich auf und sage, ich werde weitermachen."

Isinbajewa hatte mit einem Salto Nullo bei der Berlin-WM 2009 ihre Unfehlbarkeit verloren. Nach der ebenfalls medaillenlosen Hallen-WM 2010 in Doha hatte sie auch auf die Freiluft-EM im selben Jahr in Barcelona und die Hallen-EM 2011 in Paris verzichtet. Sie kehrte zu ihrem früheren Trainer Jewgeni Trofimow zurück, sprang bei der Freiluft-WM 2011 in Daegu als Sechste aber an einer Medaille vorbei.

Erst in der vergangenen Hallen-Saison ging es wieder aufwärts, mit ihren insgesamt 28. Weltrekord brachte sie Hallen-WM-Gold aus Istanbul nach Hause, das natürlich vergleichsweise viel weniger zählt als Edelmetall unter freiem Himmel. Ein Muskelfaserriss im Oberschenkel kam im Mai zu einem ungünstigen Zeitpunkt, bei den einzigen zwei Freiluft-Meetings vor Olympia siegte sie in Sotteville-les-Rouen mit 4,75 m und schied beim Diamond-League-Meeting in Monte Carlo ohne gültigen Versuch aus.