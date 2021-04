Der vereinnahmte Protest: Wenn Sportler Gesellschaftskritik üben

Peking hat 2015, sieben Jahre nach der Austragung der Olympischen Sommerspiele, den Zuschlag für die Winterspiele 2022 erhalten. Ein Gruppe von sechs republikanischen US-Senatoren will eine Neuvergabe der Spiele erreichen. 2015 war das Jahr, in dem in der Provinz Xinjiang die ersten Uiguren in Umerziehungslager geschickt wurden. China ist politisch und wirtschaftlich mächtiger geworden. Aber es sind Menschenrechtsverletzungen in Hongkong dazugekommen, auch zunehmender Druck auf Taiwan. Und das Coronavirus.