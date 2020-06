Der Tennis-Aufschwung hält an

Nach dem 2:6-6:3-7:6(5)-Erfolg, der in 2:10 Stunden sichergestellt war, trifft Österreichs Ass in der Nacht auf Samstag auf den topgesetzten Amerikaner John Isner (live auf ORF-Sport Plus: Freitag 22:30). Den Riesen (2,06m-Mann), der 2010 durch seinen Marathon-Sieg in Wimbledon gegen den Franzosen Nicolas Mahut bekannt wurde (11:05-Stunden wurden damals gespielt), hat Melzer einmal gespielt: Ebenfalls in Memphis. 2008 siegte der Deutsch-Wagramer mit 7:6 im Entscheidungssatz - derzeit ja sein bevorzugtes Ergebnis.