Der Tag des Vuelta-Titelverteidigers: Roglic trägt wieder Rot

Packendes Finale

Das 12,6 Kilometer lange Finale mit 900 Höhenmetern und bis zu 16 Prozent Steigung war nach fünf Kilometern zu schwer für Bernal, der Kolumbianer musste abreißen lassen und bestätigte damit die Vermutungen, dass der 24-Jährige nach seinem Sieg beim Giro d'Italia nicht mehr in Bestform ist.

Primoz Roglic aber kurbelte weiter in Regen und Nebel und siegte schließlich solo, 2:22 Minuten vor seinem Jumbo-Visma-Teamkollegen Sepp Kuss (USA) und Miguel Ángel López (ESP/Movistar). Damit führt der 31-Jährige auch wieder im Klassement, 2:22 Minuten vor Enric Mas (ESP/Movistar) und 3:11 vor López. Und er ist dem dritten Vuelta-Sieg in Serie einen großen Schritt näher, endet doch die Rundfahrt am Sonntag mit einem Einzelzeitfahren. Der Olympiasieger heißt Primoz Roglic.

Vorteil Roglic: Auch bei dieser Rundfahrt sind sich die Movistar-Profis keineswegs einig und machen vor allem, was ihnen gerade einfällt, ein Problem, das die spanische Mannschaft seit vielen Jahren begleitet.

Und Felix Großschartner? Der Oberösterreicher kämpfte sich als Zwölfter ins Ziel, 2:47 Minuten hinter Roglic. Im Klassement ist er nun Neunter mit 6:54 Minuten Rückstand.

Bergig geht es weiter: am Donnerstag mit dem monströsen Schlussanstieg auf den Alto d’el Gamoniteiru (14,6 Kilometer lang und bis zu 17 Prozent steil).