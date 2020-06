Der schwedische Tennis-Untergang

Was waren das für Zeiten. Als Schwedisch Amtssprache war in der Tennis-Elite. Als Björn Borg einen Tennisboom in Schweden einleitete, den Mats Wilander und Stefan Edberg fortsetzten und ebenfalls zur Nummer eins der Weltrangliste empor kletterten. Die alten Schweden, die von 1975 bis 1998 sieben Mal den Daviscup holten, blickten gestern traurig nach Niš. In der zweitgrößten Stadt Serbiens schlägt seit gestern ein Team auf, dass bestenfalls einen Sparringpartner abgibt. Denn nach der Verletzung von Robin Söderling (Nummer 14) werden die Hoffnungen von Michael Ryderstedt getragen.



Ryderstedt? Muss man nicht kennen. Der Herr ist bereits 27 Jahre alt und taucht in der Weltrangliste erst auf Platz 348 auf. Der zweite Einzelspieler in Niš ist der fast 30-jährige Filip Prpic. Die Nummer 1426 wurde reaktiviert, weil sonst gar keiner mehr da ist.



Zumindest im Doppel sind die Schweden noch erstklassig, Robert Lindstedt ist die Nummer 10 der Welt, auch Johan Brunström kann ganz passabel Tennis spielen. Aber viel zu wenig für eine Nation, die vor rund 20 Jahren regelmäßig vier Top-Ten-Spieler stellte.