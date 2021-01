Der Homerun-König ist tot: Baseball-Legende starb mit 86 Jahren

Für viele gilt noch immer Aaron als der Homerun-König. 1982 war er mit einer überwältigenden Mehrheit an Stimmen in die "Hall of Fame" im Baseball aufgenommen worden. Zu seinen Ehren wurde 1999 von der MLB der Hank Aaron Award ausgerufen. 2002 zeichnete der damalige amerikanische Präsident George W. Bush Aaron mit der "Presidential Medal of Freedom" aus. Aaron habe Armut und Rassismus überwunden, um einer der erfolgreichsten Baseball-Spieler aller Zeiten zu werden.