Tennis-"Wunderkind" Gauff spielt schon am Sonntag in Linz

Und eine potenzielle Nummer eins der Zukunft ist schon am Freitagnachmittag in Linz gelandet. Die 15-jährige Cori Gauff muss ab Sonntag in der stark besetzten Qualifikation antreten. Deshalb, weil die Nummer 110 der Welt heuer schon die maximal erlaubten drei Wildcards für einen Hauptbewerb erhalten hat.

Gauff hatte heuer in Wimbledon als Qualifikantin das Achtelfinale erreicht. Kaum angekommen, durfte sie ihre Eindrücke verraten. "Ich bin zum ersten Mal in Österreich und freue mich sehr, hier zu sein. Ich habe vorher Fotos gesehen und denke, dass es im Vergleich zu Paris oder New York ganz anders ist. Irgendwie einzigartig."

" Cori Gauff hat ein attraktives Spiel, sie tut dem oft monotonen Damen-Tennis wirklich gut", sagt Turnierbotschafterin Barbara Schett. "Ich glaube auch nicht, dass sie verheizt wird."

Die Tirolerin schaut mit Sandra Reichel drauf, dass auch ein männlicher Tennis-Star nach Oberösterreich kommt: Der Schwede Mats Wilander besucht bereits zum zweiten Mal das Linzer Turnier.