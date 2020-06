Thiem unterliegt slowakischem Außenseiter

Du hast. Du hasst mich.“ Die Musikauswahl in der Aegon-Arena in Bratislava (eine derartig funktionstüchtige Sporthalle gibt es in ganz Österreich nicht) war etwas eigenwillig. Bratislava werden die österreichischen Tennisspieler zwar nicht hassen, ins Herz geschlossen werden sie die slowakische Hauptstadt aber auch nicht haben. 0:2 liegt das Team um Kapitän Clemens Trimmel hinten. Ein weiteres Jahr in der Europa/Afrika-Zone ist damit sehr wahrscheinlich.

Dominic Thiem, mit großen Hoffnungen ins Debüt gegangene Hoffnung, verlor sein Spiel nach 2:27 Stunden mit 4:6, 6:3, 3:6, 4:6. Norbert Gombos hieß der glückliche Sieger. Der Slowake ist ebenfalls Debütant, hat aber im Gegensatz zu seinem 20-jährigen Gegner noch nie am Hauptbewerb eines ATP-Turniers teilgenommen.

„Er war einfach der Bessere, hat gut serviert und ist mit dem Belag besser zurechtgekommen. Das soll aber keine Ausrede sein, wir hatten lange Zeit, um uns einzustellen“, sagt Thiem, der in der Weltrangliste auf Platz 79 liegt (sein Bezwinger ist die Nummer 164).

Der Hallenboden? Schnell war er, das wäre aber noch nicht das Problem gewesen: „Ich mag es nicht, wenn die Bälle so flach abspringen, da kommen meine Topspins kaum zur Geltung“, sagt Thiem, der Fragen nach eventueller Nervosität vom Tisch wischte. „Nein, ich habe mich gut gefühlt und auch gut bewegt.“ Sein Trainer Günter Bresnik stellte seinem Schützling kein gutes Zeugnis aus: „Es war schwach, vor allem der Return.“

Andreas Haider-Maurer spielte besser, schlich aber nach seinem dreistündigen Auftritt in ähnlicher Gemütsverfassung wie Thiem vom Platz. Der Waldviertler unterlag Lukas Lacko 6:7, 6:4, 6:4, 2:6 und 3:6. „Das Break im fünften Satz war blöd“, sagt der 27-jährige Waldviertler.

Am Samstag ruhen die Hoffnungen auf dem ältesten Herren im Team, auf dem 33-jährigen Alexander Peya, dem drittbesten Doppelspieler der Welt. Sein Partner soll entweder Debütant Gerald Melzer oder Dominic Thiem sein.

Allerdings sei gesagt: Österreich hat in der Daviscup-Historie noch nie einen 0:2-Rückstand aufgeholt.

DAVIS CUP - Europa/Afrika-Zone I - 2. Runde:

Slowakei - Österreich 2:0

Norbert Gombos - Dominic Thiem 6:4,3:6,6:3,6:4

Lukas Lacko - Andreas Haider-Maurer 7:6(3),4:6,4:6,6:2,6:3

Samstag (14.00 Uhr):

Lacko/Michal Mertinak - Gerald Melzer/ Alexander Peya

Der Sieger dieses Länderkampfs kämpft im September um den Aufstieg in die Weltgruppe.