Schattenmänner der Tennis-Erfolge

Positiv: Österreich hatte zumeist zwei gute Einzelspieler zur Verfügung. Einige Zeit war Thomas Muster die Nummer eins, außer in Zeiten, in denen sich dessen Manager Ronnie Leitgeb mit dem ÖTV überwarf. Da führte zumeist Horst Skoff Österreich an. Doch wer spielte, hing auch immer vom Belag ab. "1992 war Skoff vom Papier her die Nummer eins", erinnert sich der damalige Doppelspezialist Alexander Antonitsch, "er stand aber dort nicht im engeren Aufgebot, weil er auf Rasen wenig Erfolge verzeichnen konnte."

Und da Muster zu dieser Zeit nicht Daviscup spielte, war Alexander Antonitsch der "Einser" im Nationalteam. Und führte mit zwei Einzelsiegen und dem Erfolg im Doppel mit Gerald Mandl die Österreicher zum 3:1-Sieg in Kanada (das letzte Einzel wurde nicht gespielt).

Freilich, Thomas Muster hat, wenn er nicht pausierte, alles überstrahlt. "Die meiste Zeit war es aber so, dass jeder seine Vorbereitung für sich selbst machte. Am besten war es unter Günter Bresnik, mit dem wir 1993 überraschend den Aufstieg in die Weltgruppe schafften." Damals wurde mit dem "Frontman" Skoff und Antonitsch in Neuseeland 3:2 gewonnen. "Das war überraschend, weil die Neuseeländer ein starkes Team hatten."

Nur ein Teil des Teams durfte 1994 die Früchte des Erfolges ernten. " Bresnik musste damals gehen und kam erst später wieder. Statt ihm führte Leitgeb als Kapitän das Team in Unterpremstätten an", sagt Antonitsch.