Daviscup: Russland verkürzt auf 1:2

Fein wäre es gewesen. Der Sekt war bereits eingekühlt, eine heiße Feier eingeplant. Stattdessen gab es in der gut geheizten Arena Nova eine kalte Dusche, ein vorzeitiger Sieg gegen Russland ist vorerst auf Eis gelegt. Statt 3:0 und Aufstieg, steht es nach dem zweiten Tag im Daviscup-Achtelfinale gegen Russland in Wr. Neustadt 2:1. Weil Oliver Marach und Alexander Peya den Russen Mikail Juschni und Nikolai Dawidenko nach 4:45 Stunden Spielzeit 6:7, 7:6, 5:7, 6:3 und 4:6 unterlagen. Und das nach 3:0-Führung im fünften Satz.



Vor einer mageren Kulisse (2000 Fans) war es immer spannend. Zum Beispiel im zweiten Satz, wo die Österreicher eine 5:0-Führung im Tie-Break abgaben, aber 9:7 gewannen, oder im dritten Satz, in dem Marach/ Peya ein 1:4 in ein 5:4 verwandelten und verloren. Bei allen vier Spielern wechselten aber Licht und Schatten so oft wie die Tischtücher im VIP-Klub. Interessant war’s ja.