Daviscup: Österreichs Zwei-Mann-Team

Der österreichische Sieg war auch ein Sieg für Jürgen Melzer. Jetzt ist sie endgültig vergessen, die verkorkste Einzel-Saison 2011. "Es gibt Selbstvertrauen, wenn du weißt, dass dein Körper mitmacht. Wenn du weißt, dass du fünf Sätze problemlos kämpfen kannst", philosophiert der Deutsch-Wagramer.



Melzer, der seine Rückenprobleme endgültig überwunden hat, musste dies nur am Freitag in der Partie gegen Igor Kunitsin tun, wo er im Entscheidungssatz der fittere war. Gegen Bogomolow jun. musste der 30-Jährige nicht an seine Grenzen gehen. "Mein Ziel für die Saison war, verletzungsfrei zu spielen. Dann kommt das Ranking von allein."



Nummer 40 war Jürgen Melzer im ATP-Computer bei der letzten Zählung am 6. Februar. In den nächsten Wochen hat er nicht viel zu verteidigen. Geld verdient wird in den USA, in Memphis, Delray Beach, Indian Wells und Miami. Dort kann Melzer zeigen, was ein gesunder Körper alles zusammenbringt. Mit dem Daviscup-Spiel in Spanien beginnt für ihn die Sandplatzsaison. Aber alles zu seiner Zeit. "Bis Mittwoch wird kein Schläger angegriffen."