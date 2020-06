Daviscup: Österreich - Russland 2:0

Es war wie ein Rausch, in den sich am Freitagabend der selbstbewusste Andreas Haider-Maurer spielte. Zur Belohnung durfte sich der Waldviertler von seinen Kameraden und den 3000 Fans in der Arena Nova feiern lassen. Der 24-Jährige schlug Alex Bogomolow, der in der Weltrangliste auf Rang 34 und damit 93 Plätze vor ihm steht, mit 6:1, 6:4, 6:7, 6:2 und sorgte im Daviscup-Achtelfinale gegen Russland für eine Vorentscheidung.



Österreich führt damit nach dem ersten Tag mit 2:0. Das gab es in der Weltgruppe das letzte Mal vor 22 Jahren, als Österreich Italien mit 5:0 schlug. Beim bislang letzten Viertelfinaleinzug wurde Spanien 1995 mit Thomas Muster mit 4:1 besiegt, damals verlor Gilbert Schaller am Eröffnungstag.



Jetzt steht Österreich vor dem größten Erfolg seit 17 Jahren. Gewinnen Oliver Marach und Alexander Peya am Samstag ihr Doppel, ist Österreich Viertelfinalist. Gegner sind um 14 Uhr (ORF Sport+) voraussichtlich Mikail Juschni und Nikolai Dawidenko. Aufgepasst: Österreich ist im Rahmen des Länderkampfes in dieser Partie erstmals wirklich Favorit.