Daviscup live: Österreich führt gegen Chile

Österreichs Daviscup-Team ist nach dem Doppel am Samstag in der SalzburgArena gegen Chile mit 2:1 in Führung gegangen. Oliver Marach und Jürgen Melzer rangen in der Weltgruppen-Qualifikationsrunde die südamerikanische Paarung Hans Podlipnik-Castillo/ Marcelo Barrios Vera mit 6:4,2:6,7:5 nieder. Marach/ Melzer waren im Entscheidungssatz schon 1:4 zurückgelegen.

Damit hatte entweder Dennis Novak im Anschluss gegen Nicolas Jarry oder Jurij Rodionov zum Abschluss gegen Christian Garin die Chance, den Sieg für Österreich zu fixieren. Das siegreiche Team ist beim Finalturnier mit 18 Nationen vom 18. bis 24. November in Madrid dabei. Der Verlierer muss im September gegen den Abstieg spielen.