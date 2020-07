Daviscup: Österreich besiegt die Schweden

Geschwitzt haben alle Österreicher in Örebro genug, immerhin lagen die Schweden nach dem zweiten Tag mit 2:1 voran. Vor allem Jürgen Melzer enttäuschte, verlor gegen Elias Ymer in fünf, an der Seite von Alexander Peya das Doppel in drei Sätzen.

Er selbst trat am letzten Tag zurück, um seinem Bruder eine Chance zu geben. Und er hat ihn gut auf die Situation vorbereitet, immerhin bringt der 33-Jährige viel Erfahrung mit. Mit 31 Teilnahmen ist Melzer Senior Österreichs Rekordspieler und zumindest als Routinier ein wichtiger Baustein im Team-Gefüge.

Der wichtigste hieß an diesem Wochenende aber Andreas Haider-Maurer. Der 27-jährige Waldviertler fühlte sich nach der Absage von Dominic Thiem auch am Sonntag in seiner bislang ungewohnten Einser-Rolle wohl und gab erneut keinen Satz ab – 6:4, 7:6, 6:3. Damit war er mit zwei Siegen der Matchwinner. "Ich habe den Druck gespürt, bin aber gut damit umgegangen. Im Moment habe ich viel Selbstvertrauen", sagt Haider-Maurer, der heuer bereits aufgezeigt hat und vor dem Sprung in die Top 50 steht. In Rio kam er beispielsweise bis ins Semifinale.

Daher herrscht jetzt G’riss um ihn. Herwig Straka, Turnierdirektor des Wiener Stadthallenturniers im Oktober, hat bereits bei Manager Bernd Haberleitner angefragt. Ab dieser Woche startet für Haider-Maurer die US-Tournee, er steht bei den Masters-1000-Turnieren von Indian Wells und Miami erstmals fix im Hauptbewerb.