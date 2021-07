Melzer/Marach verlieren das Doppel

Österreichs Daviscup-Team liegt nach dem zweiten Tag des Länderkampfs gegen die Niederlande mit 1:2 zurück. Oliver Marach und Jürgen Melzer verloren am Samstag in Kitzbühel das Doppel gegen Robin Haase/Jean-Julien Rojer nach 2:33 Stunden letztlich glatt mit 3:6,6:7(4),6:7(5).

Damit müssen Dominic Thiem (ab 13.00 Uhr) gegen Haase und Andreas Haider-Maurer gegen Thiemo de Bakker am Sonntag ihre Einzel gewinnen, um dieses Zweitrunden-Treffen der Europa-Afrika-Zone I noch für Österreich zu gewinnen. Der Sieger der Begegnung spielt vom 18. bis 20. September im Weltgruppen-Play-off um einen Platz in der Weltgruppe 2016.

Dominic Thiem hatte am Samstag gegen Thiemo de Bakker verloren, Andreas Haider-Maurer das am Samstag fortgesetzte Duell mit Robin Haase etwas überraschend in vier Sätzen für sich entschieden.