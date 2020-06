Daviscup: Hauch von goldenen Zeiten

Lassen sich solche sporthistorischen Ereignisse wie 1990 wiederholen? War es ein einzigartiges Tenniserlebnis? "So eine Begeisterung kann immer wieder passieren, so etwas kann sehr schnell gehen", sagt selbst Muster und erinnert: "Zum Beispiel im vergangenen Jahr wär’ es fast so weit gewesen."



Damals hätten die Österreicher bei einem Sieg über Frankreich zu Hause gegen Deutschland gespielt. Erinnerungen wären wach geworden, an den Länderkampf 1994 in Unterpremstätten, wo 14.000 Zuschauer Musters Erfolge gegen Michael Stich und Marc-Kevin Göllner bejubelten.



Solche Highlights wie gegen Deutschland, aber insbesondere jenes gegen den Rekordchamp USA (32 Siege) vor 22 Jahren werden nur schwer zu wiederholen sein. "Damals hat Muster große Erfolge gefeiert, aber auch Horst Skoff war stark und ich habe mein bestes Jahr gehabt", erinnert sich Alexander Antonitsch, mit 27 Teilnahmen im Daviscup Österreichs Rekord-Spieler