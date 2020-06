Daviscup-Duell im Badeort

Der Austragungsort des Tennis-Davis-Cup-Viertelfinales zwischen Titelverteidiger Spanien und Österreich fest. Das ÖTV-Team gastiert von 6. bis 8. April im Badeort Oropesa del Mar. In der 104 Kilometer nördlich von Valencia gelegenen Stadt spielen Jürgen Melzer und Co. im 12.000 Zuschauer fassenden Freiluft-Stadion Marina d`Or auf einem Sandplatz.



"Ein perfekter Ort, um im April im Freien auf Sand spielen zu können", kommentierte Österreichs Davis-Cup-Kapitän Clemens Trimmel die Wahl der Spanier. Für Anfang April sind an der Costa del Azahar angenehme 20 Grad Celsius zu erwarten