Daviscup 2019: Rundumschläge schon vor dem ersten Aufschlag

Der Daviscup beschäftigt die Tenniswelt, spaltet die Gemüter, sorgt für Kontroversen. Die Reform ist in aller Munde: Ab 2019 wird nach einer Vorrunde im Februar (zwei Tage, zwei Gewinnsätze, wie in der Europa-Afrika-Zone) im November nach dem ATP-Finale ein Turnier an einem Ort gespielt (2019 in Lille oder Madrid), bei dem der Sieger ermittelt wird.

Viele meldeten sich zu Wort. Österreichs Rekordspieler Jürgen Melzer zum Beispiel, der sich mit der Reform gar nicht anfreunden kann. „In 74 Matches im Davis Cup habe ich einige herzzerreißende Niederlagen erlitten, aber die schmerzhafteste war diese und ich hatte nicht einmal die Chance, für mein Land zu kämpfen“, schrieb der 37-Jährige auf Facebook. Auch von den langjährigen Tennis-Sponsoren kommt Kritik. „Das neue Konzept mit viel Geld hat sich gegen eine lange Tradition durchgesetzt. Man reißt dem Davis Cup das Herz aus der Seele“, sagt Rado-Chef Peter Gauss.