Davis-Cup-Schauplatz gesucht

Nach seinem missglückten nächtlichen Streifzug durchs Hotelzimmer ist Jürgen Melzer wieder halbwegs startklar. Der Befund (knöcherne Absprengung in der großen Zehe) ist nach seinem Missgeschick am Samstag weniger dramatisch als befürchtet. Deshalb spielte der Deutsch-Wagramer am Dienstag in Memphis mit Philipp Petzschner auch Doppel. „Er hat noch Schmerzen, aber in Hinblick auf die nächsten Wochen ist dies kein Problem“, sagt Manager Ronnie Leitgeb.

Melzer ist also fix dabei beim Daviscup-Viertelfinale in Spanien, vorausgesetzt er ist nächtens etwas vorsichtiger. Wer von den Gastgebern von 6. bis 8. April aufschlägt, ist unklar.