Das wird steil: Die Tour de France 2023 wurde präsentiert

Die Rückkehr der Tour de France der Frauen gewann die beste Radsportlerin der Gegenwart: Annemiek van Vleuten war heuer nicht nur am Schlusstag mit der Bergankunft auf der Super Planche des Belles Filles die Stärkste im Sattel. Im kommenden Jahr wird die Niederländerin abermals zeigen können, was sie auszeichnet, denn die am 8. Oktober 1982 in Vleuten geborene Fahrerin des spanischen Teams Movistar und ihre Kolleginnen sind auf der vorletzten der insgesamt acht Etappen mit einer Bergankunft auf dem Col du Tourmalet in den Pyrenäen gefordert.

Den Schlussakt am Sonntag, 30. Juli, bildet ein Einzelzeitfahren in Pau über 22 Kilometer, gestartet wird der Bewerb am 25. Juli in Clermont-Ferrand.