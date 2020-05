Das Tennis-Jahr 2012

Mit dem Triumph von Novak Djokovic ging am Montag das Tennis-Jahr zu Ende. Es bleibt nur noch das Daviscup-Finale, das ab Freitag in Prag von Tschechien und Titelverteidiger Spanien bestritten wird. Wer waren die Helden 2012, wer setzte die Glanzlichter – und welche Asse werden die Stars 2013?



Der König: Der US-Star John McEnroe sagte am Rande des ATP-Finales von London: " Roger Federer ist der Größte aller Zeiten." Er ist es. Vier Mal war der heute 31-jährige Schweizer Weltsportler des Jahres.



Von vielen Experten schon abgeschrieben, triumphierte der zweifache Familienvater heuer in Wimbledon und wurde wieder die Nummer eins. Insgesamt war er es bis zu seiner Ablöse im November 302 Wochen lang: Weltrekord.

Die Nummer eins: Der Serbe Novak Djokovic zauberte zwar kein so ganz so gutes Jahr wie 2011 hin, war aber der konstanteste Spieler und beendet auch dieses Jahr wieder als Nummer eins. Er gewann bei den Australian Open, beim ATP-Finale in London und erreichte bei den French - und US Open jeweils das Endspiel. Daneben findet der 25-Jährige immer Zeit für Späßchen. Beim Masters-1000-Turnier von Paris-Bercy betrat Joke-ovic mit einer Maske von Star-Wars-Bösewicht Darth Vader den Platz.

Der Erlöser: Andy Murray triumphierte zunächst auf dem "Green, green, grass of home" in Wimbledon und schnappte sich so Olympiagold, ehe er einen Monat später bei den US Open den ersten britischen Grand-Slam-Sieg im Einzel seit 1936 sicherstellte und damit sein Heimatland erlöste. Seitdem ist die Nummer drei der Welt ein Volksheld.

Das Fragezeichen: Rafael Nadal triumphierte zum siebenten Mal bei den French Open und ist seitdem Rekordhalter. Danach sorgte der 26-jährige Spanier nur noch durch seine schwere Knieverletzung für Gesprächsstoff. Der Zeitpunkt einer Rückkehr ist offen, fraglich ist, ob der Superstar überhaupt wieder kommt.



Der Herausforderer: Juan Martin del Potro schaffte heuer wieder die Rückkehr in die Top Ten, nach dem er lange Zeit aufgrund einer Handverletzung außer Gefecht gesetzt war. Der mittlerweile 24-Jährige, der 2009 die US Open gewinnen konnte und somit in die Phalanx der vier Großen ( Federer, Nadal, Djokovic und Murray) einbrach, wird auch 2013 der größte Herausforderer der Topstars.



Der Kämpfer: David Ferrer wird das Jahr unmittelbar hinter den vier Großen auf Platz fünf beenden. Der 30-jährige Spanier holt immer das Maximum heraus und wird ständig besser. Nächstes Jahr könnte der erste Einzug in ein Grand-Slam-Finale gelingen. Ferrer führte sein Team zuletzt ins Daviscup-Finale.



Der Comeback-Spieler: Der deutsche Tommy Haas, vor zehn Jahren die Nummer zwei der Welt, begann das Jahr 2012 als Nummer 205 und beendet es als 21.. Der 34-Jährige gewann heuer das Rasenturnier von Halle und erreichte die Endspiele des Sandplatzturniers von Hamburg und des Hartplatz-Events von Washington. Sehr vielseitig.



Die Zukunftshoffnungen: Der 20-jährige Bernard Tomic aus Australien, der Belgier David Goffin und der Bulgare Grigor Dimitrov (beide 21) sind jene Spieler, die 2013 den absoluten Durchbruch in die Spitze schaffen sollten. Der ebenfalls 21-jährige Kanadier Milos Raonic klopft bereits an die Top Ten.



Die Abgänger: Mit dem Spanier Juan Carlos Ferrero und dem Amerikaner Andy Roddick verabschiedeten sich heuer zwei weitere ehemalige Nummer 1-Spieler. Damit sind von den Spielern, die einmal ganz oben standen, nur noch Federer, Djokovic, Nadal und Lleyton Hewitt aktiv. Vorausgesetzt Thomas Muster überlegt sich nicht doch noch ein Comeback.