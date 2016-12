Das Sportjahr im Rückblick, Teil II

9. Juli: Ivona Dadic erobert in Amsterdam im Siebenkampf sensationell EM-Bronze und qualifiziert sich mit neuem österreichischem Rekord von 6.408 Punkten für die Olympischen Spiele in Rio. Es ist die neunte Medaille für Österreich in der Geschichte von Leichtathletik-Freiluft-Europameisterschaften.

10. Juli: Lewis Hamilton gewinnt seinen Heim-Grand-Prix in Silverstone. Es ist der zweite von vier Grand-Prix-Siegen innerhalb eines Monats: Nach Österreich (3.) und Silverstone siegt er auch in Budapest (24.) und Hockenheim (31.) und übernimmt erstmals die WM-Führung.

10. Juli: Portugal ist erstmals Fußball-Europameister. Die Portugiesen gewinnen das EM-Finale in Paris gegen Gastgeber Frankreich mit 1:0 nach Verlängerung - obwohl Superstar Cristiano Ronaldo verletzt ausgetauscht werden muss. Eder erzielte in der 109. Minute den entscheidenden Treffer.

18. Juli: Richard McLaren erschüttert die Sportwelt. Der kanadische Anwalt legt einen umfassenden Bericht vor, in dem er gegen Russland den Vorwurf staatlich organisierten Dopings untermauert. Russland wird nicht von den Olympischen Spielen ausgeschlossen, sehr wohl aber von den Paralympics.

24. Juli: Zum dritten Mal nach 2013 und 2015 sichert sich der Brite Christopher Froome den Gesamtsieg bei der Tour de France. Der Brite schlüpfte auf der achten Etappe ins Gelbe Trikot. Erstmals seit 1995 konnte ein Fahrer seinen Vorjahresgesamtsieg verteidigen.

9. August: Der Franzose Paul Pogba stellt einen neuen Transferrekord auf. Für 105 Millionen Euro wechselt Pogba von Juventus Turin zu Manchester United. Für den Mittelfeldmotor ist es eine Rückkehr - 2012 wechselte er ablösefrei von Manchester nach Turin.

14. August: Sechs Jahre nach dem bisher letzten MotoGP-Sieg steht Ducati wieder ganz oben. Beim Grand Prix von Österreich in Spielberg siegt "The Maniac" Andrea Iannone vor seinem Teamkollegen Andrea Dovizioso. Es ist das erste Rennen in Österreich seit 19 Jahren.

24. August: Ein Bild des Jammers in Salzburg. Auch im neunten Anlauf scheitert Red Bull an der Champions-League-Qualifikation. Nach einem 1:1 in Zagreb verlieren die Bullen zuhause mit 1:2 nach Verlängerung. Bis zur 87. Minute hatten die Hausherren in Führung gelegen.

23. August: 18 Millionen Euro soll die Ablösesumme für Aleksandar Dragovic betragen, als dieser vom ukrainischen Meister Dynamo Kiew in die deutsche Bundesliga zu Bayer Leverkusen wechselt. Damit ist Dragovic der teuerste Österreicher-Transfer.

28. August: Nico Rosberg startet seine WM-Aufholjagd. Nachdem er vor der Sommerpause die Führung in der Gesamtwertung an Lewis Hamilton verlor, siegt er in Belgien in einem turbulenten Rennen und verkürzt den Rückstand auf seinen Teamkollegen Hamilton auf neun Zähler.

7. September: Die Formel 1 wechselt sensationell den Besitzer - die Liberty-Media-Gruppe des US-amerikanischen Unternehmers John Malone bezahlt rund acht Milliarden Dollar für die Königsklasse des Motorsports. Chase Carey (Foto) übernimmt das operative Geschäft.

9. September: Bei einem Hubschrauberabsturz im Großglocknergebiet in Kärnten kommt der österreichische Red-Bull-Air-Race-Pilot Hannes Arch ums Leben. Die Umstände des Absturzes bleiben rätselhaft, Arch hatte am Unglücksabend ein Flugverbot missachtet.

14. September: Pepo Puch holt Österreichs einzige Goldmedaille bei den Paralympics in Rio. Im Championship-Test setzt sich der Dressurreiter durch, zwei Tage später lässt er noch eine Silbermedaille folgen. Es sind zwei der neun paralympischen Medaillen für Österreich.

14. September: Der Slowene Aleksander Ceferin wird zum neuen Präsidenten der Europäischen Fußball-Union gewählt. Der 48-Jährige wird damit Nachfolger des Franzosen Michel Platini, der wegen seiner Sperre durch die FIFA-Ethikkommission seinen Posten hatte räumen müssen.

20. September: Österreichs Frauen-Nationalteam qualifiziert sich für die EM-Endrunde 2017 in den Niederlanden. Nur eine Niederlage müssen die ÖFB-Damen in der Qualifikation hinnehmen, hinter Norwegen wird man Gruppenzweiter. Bei der EM warten in der Gruppe Frankreich, Island und die Schweiz.

2. Oktober: Rückblickend ist es die WM-Entscheidung zu Gunsten von Nico Rosberg. Überlegen in Führung liegend scheidet Lewis Hamilton in Malaysia mit Motorschaden aus. Rosberg wird Dritter und baut den WM-Vorsprung aus, während Hamilton Verschwörungstheorien befeuert.

13. Oktober: Norwegens Langlauf-Superstar Therese Johaug wird wegen Doping gesperrt. Eine Probe der Weltcup-Gesamtsiegerin enthielt ein anaboles Steroid, der Mannschaftsarzt übernimmt die Verantwortung - es habe sich um eine Creme zur Wundversorgung gehandelt.

16. Oktober: Überflieger Marc Marquez krönt sich erneut zum MotoGP-Weltmeister. Mit einem Sieg beim Heimrennen seines Honda-Teams in Motegi sichert er sich vorzeitig den Titel. Es ist bereits sein fünfter WM-Titel, der dritte in der Königsklasse nach 2013 und 2014.

26. Oktober: Jakob Pöltl schreibt heimische Sportgeschichte: Der 21-Jährige kommt als erster Österreicher in einem Spiel der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA zum Einsatz. Das Team des Wieners, die Toronto Raptors, besiegen die Detroit Pistons zum Saisonauftakt 109:91.

29. Oktober: Alisa Buchinger krönt sich vor heimischem Publikum in Linz zur Karate-Weltmeisterin in der Kumite-Klasse bis 68 Kilogramm. Es ist der größte Erfolg in der Karriere der ehemaligen U-18-Weltmeisterin. 22 Jahre zuvor hatte zuletzt ein Österreicher WM-Gold erobert.

2. November: Nach 108 Jahren endet der "Fluch" der Chicago Cubs. Erstmals seit 1908 siegen die Cubs in der World Series. Nach 3:1-Rückstand gegen die Cleveland Indians im Best-of-Seven drehten die Cubs die Serie noch und siegen im Entscheidungsspiel in Cleveland.

11. November: Nach nur drei Monaten wird Mike Büskens bei Rapid Wien von Damir Canadi (Bild) beerbt. Canadi soll den strauchelnden Rekordmeister zurück in die Erfolgsspur führen. Auch Sportdirektor Andreas Müller muss gehen, sein Nachfolger wird der Schweizer Fredy Bickel.

20. November: Andy Murray krönt ein perfektes Jahr: Olympia-Gold, Wimbledon-Triumph, neue Nummer Eins der Weltrangliste und zum Abschluss ein Sieg bei den ATP-Finals gegen Novak Djokovic - der Schotte hat 2016 die Saison seines Lebens gespielt.

27. November: Es ist vollbracht - Nico Rosberg sichert sich mit einem hart erkämpften zweiten Rang in Abu Dhabi den WM-Titel. Obwohl Rennsieger Lewis Hamilton nichts unversucht lässt, rettet der Deutsche einen Vorsprung von fünf Punkten ins Ziel - und ist erstmals Weltmeister.

28. November: Es hätte ein Freudentag werden sollen. Aber die brasilianische Mannschaft Chapecoense stürzt auf dem Weg zum Finale der Copa Sudamericana mit dem Flugzeug ab, 71 Insassen sterben, nur sechs überleben. Die Fußballwelt trägt Trauer. "Chape" erhält den Titel zugesprochen.

2. Dezember: Am Vormittag verkündet die österreichische Bundesliga das Format der Zukunft. Die Liga wird auf zwölf Teams aufgestockt, das Unterhaus gar auf sechzehn Mannschaften. Zusätzlich gibt es Play-Offs. Ab der Saison 2018/19 wird nach dem neuen Format gespielt.

2. Dezember: Nur wenige Tage nach dem Weltmeistertitel schockt Nico Rosberg die Motorsportwelt: Bei der Preisverleihung des Motorsport-Weltverbandes FIA in Wien verkündet der 31-jährige Deutsche überraschend seinen sofortigen Rücktritt aus der Königsklasse.

10. Dezember: Ex-Nationalspieler Andreas Ivanschitz wird mit den Seattle Soundes Meister der nordamerikanischen MLS. Im Endspiel wird Ivanschitz in der 73. Minute eingewechselt und verwandelt im Elfmeterschießen seinen Strafstoß souverän. Seattle siegt 5:4.

17. Dezember: Mit einem Höllenritt über die Grödener Saslong beendet Max Franz die Abfahrtsdurststrecke der Herren nach mehr als anderthalb Jahren. Der Kärntner siegt mit hoher Startnummer 0,04 Sekunden vor Aksel Lund Svindal und feiert damit seinen ersten Sieg im alpinen Ski-Weltcup.