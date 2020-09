Das Ende einer Ära: Kein Tour-de-France-Sieg für Ineos

Von John Degenkolb bis Egan Bernal – die Liste der Ausfälle bei der 107. Auflage der Tour de France ist lang. Der Deutsche schied schon auf der ersten Etappe aus, der Titelverteidiger aus Kolumbien stieg am Mittwoch bei der 17. Etappe nicht mehr aufs Rad. 23 von ursprünglich 176 Fahrern sind nicht mehr dabei, mitten drin ist mit Gregor Mühlberger auch ein Österreicher, der auf der elften Etappe aufgegeben hat.

Egan Bernal hatte sich am Dienstag durch die erste Alpenetappe gequält, war am Grand Colombier eingebrochen und mit fast einer halben Stunde Rückstand ins Ziel gekommen. Der 23-jährige Kolumbianer gab am Mittwoch auf. „Natürlich wollte ich nicht, dass meine Tour de France so endet, aber ich stimme zu, dass es unter den gegebenen Umständen die richtige Entscheidung für mich ist“, wurde Bernal in einer knappen Neun-Zeilen-Meldung seines Teams zitiert.

Scharfe Kritik

Nun steht der Teamchef in der Kritik: Dave Brailsford hatte alles auf die Karte Bernal gesetzt und die Ex-Tour-Sieger Chris Froome und Geraint Thomas für die große Schleife gar nicht nominiert.

Bradley Wiggins (Tour-Sieger, Olympiasieger und zum Sir geadelt) kritisierte Brailsford. Denn: Allein „ihre Präsenz beim Abendessen, auf den Flachetappen oder auf der Startliste“ habe Signalwirkung für die Gegner, ebenso für das eigene Team.

Froome, der nach einem schweren Sturz vor mehr als einem Jahr auf der Intensivstation gelegen war, hatte sich mit einer matten Vorstellung beim Critérium du Dauphiné aus dem Aufgebot gefahren, dennoch sagt der 35-jährige vierfache Tour-Sieger: „Ich hätte eine Rolle spielen können.“ Geraint Thomas wiederum fuhr bis Montag den Tirreno-Adriatico und belegte im Endklassement Rang zwei hinter dem Briten Simon Yates.