Das Doping-Protokoll des Grauens

"Ich habe ihm nach Salt Lake City immer gesagt: ' Walter, bitte hör' auf damit! Ich sehe ja noch ein, wenn du den Alten hilfst, dem Hoffmann und dem Botwinow, aber bitte fang nicht wieder mit etwas Neuem an.' Und was hat er getan? Gandler hat mir genau das bestätigt: Er hat es wieder getan. Weil's im Sport ohne dem Zeug nicht geht. Dadurch ist alles draufgegangen... Turin habe ich nicht mehr verkraftet. Dann hat's ja nur mehr Streitereien gegeben. Wie's da zugegangen ist, bei mir daheim, da waren dann nur mehr Journalisten da.



Das war das Präpotente in Turin, dass sie's da reinschleppen, bei den strengen Gesetzen. Der Walter ist dann einfach zu frech geworden. Wer ihn kennt, weiß, dass er ein Schlitzohr ist. Sein Spruch war: 'Geh, schwitzt's euch nicht an!' Die tricksen wir sowieso alle aus! Wenn du so was tust, dann darf dir kein Fehler passieren..."