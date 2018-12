Darts-WM: „Sie sind ein bisschen Popstars“

Warum werden nicht die Turniere der European Tour live im TV übertragen?

Die PDC Europe veranstaltet zehn Turniere, die live übertragen werden. Von der Tour gibt es auf der Homepage einen Stream, zudem noch einen für die Wettbüros.

Darts boomt besonders in Deutschland. Warum?

Es ist die Faszination. Darts ist wie 90 Minuten Elfmeterschießen. Zudem hat es lange keine großen Innovationen im Sport gegeben. In vielen Sportarten zählen nur die Olympischen Spiele. Tennis wurde zuletzt vor fast 50 Jahren verändert – mit der Einführung des Tie-Breaks. Bei uns und im E-Sport ist was passiert. Zudem ist Darts im Vergleich zu Cricket, Rugby oder Baseball leicht verständlich.

In Wien waren Sie noch nie.

Wir haben unsere ersten Turniere vor 30 Zuschauern gespielt, sind danach bewusst den Großstädten ausgewichen. Jetzt funktioniert Darts aber auch in den Metropolen. Wir hatten bei der Premier League in Berlin 12.000 Zuschauer an einem Abend.