Darts-WM: Schottischer Streithansl und frustrierter Dominator

Die WM der Spitzenspieler endet am Sonntag. Der erste Weltmeister des Jahres wird im Alexandra Palace in London gekürt (20.30 Uhr MEZ, live Sport 1 und DAZN). Es war eine WM ohne bunte Kostüme, lustige Schilder und ausgelassene Zuschauer. Dieses Jahr durften nur am ersten WM-Tag 1.000 Fans ins „Ally Pally“, danach waren die Tische leer. Barry Hearn, Chef des Weltverbandes PDC: „Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr wieder die normale Stimmung im Alexandra Palace haben und wir dann zurückblicken können: Erinnerst du dich daran, als es ruhig war?“