Darts-WM: Das große Favoritensterben geht weiter

Der erste Sieg einer Frau bei der Darts-WM bleibt indes weiter aus. Die Japanerin Mikuru Suzuki verlor gegen den Engländer James Richardson 2:3. Der 37-Jährigen war nach zuletzt starken Leistungen eine Überraschung zugetraut worden. Die Japanerin kam nach 0:2-Rückstand stark auf, den entscheidenden Satz verlor sie mit 2:3-Legs. Am Dienstag tritt die Engländerin Fallon Sherrock an. Bei einem Erfolg wäre sie am Samstag die Auftakt-Gegnerin des Österreichers Mensur Suljovic.