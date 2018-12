Darts: Van Gerwen zieht in sein viertes WM-Finale ein

Bei der WM in London deklassierte der topgesetzte Michael Van Gerwen den Schotten Gary Anderson klar mit 6:1 und zog damit in sein viertes WM-Finale ein. Erst am Ende hielt Anderson die Partie ausgeglichen.

Gegner des Niederländers ist am Neujahrstag (21 Uhr, live Sport 1, Dazn) der Engländer Michael Smith, der den Erfolgslauf seines Landsmannes Nathan Aspinall beendete und 6:3 gewann.