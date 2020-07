Darts: Suljovic siegt bei Spitzentanz

Mensur Suljovic zog nach einem Krimi in die zweite Runde des World Matchplay (WMP) ein. Der 48-jährige Wiener setzte sich in seiner dramatischen Erstrundenpartie gegen den Engländer Jamie Hughes mit 12:10 in „Legs“ durch. Das Match in Milton Keynes stand auf höchstem Niveau.

Zahlreiche Breaks und viele hohe Aufnahmen auf beiden Seiten führten zum 9:9, wobei Suljovic schon mit 7:9 „Legs“ zurückgelegen war. Doch „The Gentle“ bewies starke Nerven und verwandelte im Finish seinen ersten Matchdart zum Break zum 12:10.