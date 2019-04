Darts: Suljovic nach Pleite Fünfter der Premier League

Darts-Profi Mensur Suljovic hat am Donnerstagabend in Liverpool in der Premier League gegen Gerwyn Price 5:8 verloren. Nach der vierten Niederlage im elften Match (fünf Siege, zwei Remis) fiel der 47-jährige Wiener auf Rang fünf zurück, ist aber punktegleich mit dem Dritten James Wade aus England und dem Waliser Price. Auf den englischen Spitzenreiter Rob Cross fehlen Suljovic nun fünf Zähler.