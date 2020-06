Generalprobe für Österreich in Düsseldorf

Ende Mai finden in Wiener Neustadt die Austrian Open statt, ein Turnier des europäischen Verbandes PDC, das dritte in dieser Serie. Dieses Wochenende steigt im Maritim Hotel in Düsseldorf die Generalprobe für Österreich.

Da wie dort haben die Besten der Welt genannt. Die besten 32 der Weltrangliste sind gesetzt, der Rest muss durch die Qualifikation am Donnerstag. So auch Mensur Suljovic, der beste Darts-Spieler Österreichs. Der gebürtige Serbe reist bereits am Mittwoch nach Deutschland, gemeinsam mit seinem Trainingspartner Michael Rasztovits. Der 29-jährige Burgenländer ist auch Doppelpartner von Suljovic und Österreichs zweitbester Steel-Darter. Das Duo absolvierte vor der Qualifikation noch einen Termin bei Deutschlands größtem Darts-Hersteller „Bull’s“.