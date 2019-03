Darts: Deutliche Niederlage von Mensur Suljovic

Nach seinem sensationellen Sieg im Thriller gegen Rob Cross am Mittwoch kassierte Mensur Suljovic am neunten Spieltag der Premier League seine insgesamt dritte Niederlage.

Der Österreicher verliert am Judgement Day, dem letzten Spieltag der regulären Phase, in Rotterdam gegen den Nordiren Daryl Gurney deutlich mit 3:7. Gurney spielt stark auf, wirft sechs Mal die 180 und weiß am Ende mit einem Average von 98,28 Punkten zu überzeugen. Suljovic hingegen kommt nicht wirklich in Fahrt und geht letztlich mit einem Average von 91,58 verdient als Verlierer von der Bühne.