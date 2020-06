Darabos will Sport-Fördersystem ändern

Der Bund gibt jährlich 137,7 Millionen Euro für den Sport aus. Darabos hat jetzt einen Reformplan für den größten Brocken, die 80 Millionen "Besondere Bundessportförderung", vorgelegt.



Er sagt zum KURIER: "Ich will weg von der Gießkanne, hin zu moderner Mittelvergabe". Ein Fonds soll die Mittel in Zukunft verwalten; runde Tische sollen die monströse Förderstruktur ersetzen. Jeder Verband soll jedes Jahr mit allen Förderstellen gemeinsam die Strategie und den Mitteleinsatz besprechen. Der Fonds soll die Kontrolle der Abrechnung übernehmen, das Ministerium außerdem stichprobenartig Bücher prüfen.



Darabos ist nicht der Erste, der eine Reform versucht: In der Bundessportorganisation BSO haben SPÖ- und ÖVP-Politiker das Sagen. Sie haben bislang noch jede Reform in ihren Parlamentsklubs abgewürgt. Darabos hat deshalb eine ungewöhnliche Strategie gewählt und den Gesetzestext an die BSO geschickt, bevor er in Begutachtung geht. Am Montag tagt der BSO-Fachrat. Mit Widerstand ist zu rechnen.

Darabos-Modell Über den Fonds soll die Bundessportkonferenz wachen – offen ist, wie der Geschäftsführer des Fonds bestellt werden kann, ohne dass Verbände oder Ministerium dabei bevorzugt werden. Die 80 Millionen Euro "Besondere Bundessportförderung" fließen zur Hälfte in den Spitzensport; 45 Prozent gehen an den Breitensport, fünf Prozent an zentrale Einrichtungen (zum Beispiel das Olympische Komitee).