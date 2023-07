Dank Wildcard: Österreichs Handballerinnen jubeln über WM-Teilnahme

Die Handball-Frauen-WM Ende des Jahres geht nun doch mit österreichischer Beteiligung über die Bühne. Die ÖHB-Auswahl wurde von der Internationalen Handball-Föderation (IHF) genauso wie Island mit einer Wildcard für die zwischen 29. November und 17. Dezember in Dänemark, Norwegen und Schweden stattfindende Endrunde ausgestattet. Die Entscheidung wurde am Montag bekanntgegeben. Die Auslosung findet bereits am Donnerstag (15.30 Uhr) in Göteborg statt.