Critérium du Dauphiné: Padun siegt, Konrad wird Dritter

Drei Kilometer vor dem Ziel hatte Geraint Thomas mit zerrissener Radhose dann allerdings schon wieder aufgeschlossen, und damit war das Rennen ums Gesamtklassement erledigt.

Den Tagessieg holte sich Mark Padun nach 4:06:49 Stunden, damit macht der 24-jährige Ukrainer vom Team Bahrain-Victorious beste Werbung in eigener Sache. „Es ist wirklich unglaublich“, sagte Padun, der sich obendrein das Bergtrikot als Souvenir sicherte. „Radfahren hat sich für mich noch nie so leicht angefühlt. Körperlich war es natürlich hart, aber mental hat es sich federleicht angefühlt.“

Patrick Konrad konnte Jonas Vingegaard im Zielsprint nichts mehr entgegensetzen und wurde mit 1:36 Minuten Rückstand zeitgleich mit dem Dänen entkräfteter Dritter. „Michael Schwarzmann und Nils Politt haben einen super Job gemacht, damit ich am Ende in einer guten Position war. Leider war Padun einfach zu stark", berichtete der Wahl-Burgenländer. „Ich bin am Anfang mitgefahren, musste dann aber abreißen lassen. Ich habe dann meinen Rhythmus gefunden und bin mit Vingegaard immer so mit einer Minute hinterhergefahren. Leider hat er am Ende nicht so richtig geführt und ich musste die meiste Arbeit alleine machen. Es ist schade, dass es nicht gereicht hat, aber mit meiner Leistung heute kann ich sehr zufrieden sein, besonders nach dem schlechten Tag gestern. Am Ende hätte es auch fast noch für die Top Ten in der Gesamtwertung gereicht. Aber ich bin auch so zufrieden, wie es heute gelaufen ist.“

Die Gesamtwertung warf Richie Porte als Sieger des 72. Critérium du Dauphiné aus, 17 Sekunden vor dem Kasachen Alexei Luzenko (Astana) und 29 vor Geraint Thomas. Vor vier Jahren hatte Porte am letzten Tag den Sieg verloren, „daran habe ich heute oft gedacht. Zum Glück ist Geraint nach seinem Sturz wieder zurückgekommen.“

Patrick Konrad beendete die Rundfahrt auf dem Rang 12 (+2:10 Minuten), sein niederländischer Teamkollege Wilco Kelderman wurde Vierter (+33).