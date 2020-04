Tennis-Rüppel Kyrgios bietet Notleidenden Essen an

Auf dem Platz pendelt Nick Kyrgios ständig zwischen Genie und Wahnsinn. Seine genialen Schläge sind im Tennis-Zirkus genauso gefürchtet wie seine Ausraster.

Doch der 24-jährige Australier hat auch seine soziale Seite. Schon bei den Australien Open in Melbourne, als seine Heimat von den schweren Bränden gezeichnet war, rang er mit den Tränen am Court.

In der Corona-Krise machte der Tennis-Star seinen Fans ein Angebot, das seine wahre Größe zeigt. Sollte sich unter seinen Fans jemand finden, der wegen der Krise sein Einkommen verloren hat, sollte dieser nicht mit leerem Magen zu Bett gehen. Derjenige soll sich mit einer privaten Nachricht an Kyrgios wenden und dieser würde dann einkaufen gehen. "Ich wäre sehr glücklich, wenn ich teilen könnte, was ich habe", schrieb Kyrgios auf Instagram.