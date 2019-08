Cincinnati-Triumph bisher größter Erfolg für Medwedew

Grandioser Sommer

"Endlich eine Trophäe in den Händen zu halten, ist großartig. Ich hatte so viel Energie diese Woche, vor allem nachdem ich Novak geschlagen habe", betonte Medwedew, der den Titelverteidiger im Halbfinale ausgeschaltet hatte. " Cincinnati wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben."

Der 1,98 Meter große Mann aus Moskau ist bereits der sechste Spieler, der in diesem Jahr ein Masters-1000-Turnier gewonnen hat. Mit seinem Premierentitel in einem Event der zweithöchsten Kategorie krönte Medwedew seinen grandiosen Sommer auf den nordamerikanischen Hartplätzen. Bereits in Washington (gegen Nick Kyrgios) und in Montreal (gegen Rafael Nadal) hatte er das Finale erreicht.

Als Belohnung für seine konstant starken Leistungen stieß Medwedew in der Weltrangliste erstmals auf Position fünf vor. 730 Punkte fehlen ihm noch auf den weiterhin viertplatzierten Niederösterreicher Dominic Thiem.