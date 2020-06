Carolina in den Play-offs

In der National Football League ( NFL) ist der Grunddurchgang am Sonntag mit den finalen Play-off-Entscheidungen zu Ende gegangen. Die letzten beiden Tickets für die entscheidende Phase der Saison ergatterten die Baltimore Ravens und die Carolina Panthers. Titelverteidiger Seattle Seahawks sicherte sich - wie zuvor die New England Patriots - das Heimrecht für sämtliche Spiele bis zum Super Bowl.

Zum Abschluss der "regular season" gewannen die Seahawks 20:6 gegen die St. Louis Rams und zementierten damit ihre Top-Position in der NFC (National Football Conference), womit neben dem Heimvorteil auch ein spielfreies Wochenende verbunden ist. New England war bereits zuvor als bestes Team der AFC ( American Football Conference) festgestanden. Daran änderte auch eine 9:17-Heimniederlage gegen die Buffalo Bills nichts mehr.

Neben Seattle und New England stehen auch die Denver Broncos und die Green Bay Packers fix im Viertelfinale am 10. und 11. Jänner. Die Packers schafften das am Sonntag im direkten Duell mit den Detroit Lions. Mit einem 30:20-Heimerfolg gewann der Club aus dem US-Bundesstaat Wisconsin zum vierten Mal in Folge die NFC North Division. Held des Abends war Aaron Rodgers, der sein Team trotz einer Oberschenkel-Verletzung zum Sieg führte. Mit nur einem gesunden Bein erlief der Quarterback sogar selbst einen Touchdown, wenngleich er lediglich ein Yard zurücklegen musste.