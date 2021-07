Cancellara erwägt Trennung von Bruyneel-Team

" Johans Name ist 129 Mal in dem Report aufgeführt", sagte der Schweizer Radstar der belgischen Zeitung "Het Laatste Nieuws". "Ich weiß nicht, ob ich weiter mit Johan zusammenarbeiten kann."

Weiters sagte Cancellara: "Wir müssen schauen, was passiert. Ich will wissen, was damals passiert ist." Der viermalige Zeitfahr-Weltmeister und Olympiasieger von 2008 wechselte vor dieser Saison zur Radioshack-Mannschaft von Bruyneel. Der Belgier war laut Unterlagen der USADA zusammen mit Armstrong zentrale Figur einer "Doping-Verschwörung". Bei RadioShack fährt auch der Österreicher Thomas Rohregger.