Die Brooklyn Nets stehen als erstes Team der Eastern Conference im NBA-Play-off. Das Team aus New York feierte am Dienstagabend in Tampa einen 116:103-Sieg über die Toronto Raptors. Vor den Nets hatte bisher nur NBA-Leader Utah Jazz seinen Platz in der Postseason sicher. Die Golden State Warriors schlitterten dagegen in ein 103:133-Heimdebakel gegen die Dallas Mavericks, die von Beginn an das Match diktierten.

Topscorer der Gäste aus Texas war einmal mehr All-Star Luka Doncic. Der 22-jährige Slowene spielte nur 28:06 Minuten, weil die Partie schon früh entschieden war, kam aber trotzdem auf 39 Punkte, acht Assists und sechs Rebounds. Bereits zur Pause waren die "Mavs" nach einem viertelübergreifenden 28:0-Run 62:29 vorangelegen.