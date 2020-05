Brite Cavendish holt Straßen-WM-Titel

Nach 30 Etappensiegen bei großen Rundfahrten hat der Brite Mark Cavendish am Sonntag vielleicht seine wichtigste Etappe gewonnen: Den Weltmeister-Titel.



Der 26-jährige Topfavorit setzte sich bei der Rad-WM in Kopenhagen im Elite-Straßenrennen nach 266 Kilometern im Massensprint vor dem Australier Matthew Goss und dem Deutschen Andre Greipel durch. Es war der erste Erfolg eines Briten in diesem Bewerb seit Tom Simpson 1965.



Der Tiroler Thomas Rohregger wurde zeitgleich mit dem Sieger 46.



Cavendish, der von der Isle of Man stammt und in der Toskana lebt, verdankte den Erfolg auch seinem Team, das das Rennen stets kontrollierte und sämtliche Attacken auf dem flachen Kurs abwehrte. Die Vorentscheidung fiel rund sechseinhalb Kilometer vor dem Ziel. Da wurden die letzten Ausreißer gestellt.



Auf der ansteigenden, langen Zielgeraden plante Cavendish den finalen Antritt optimal und siegte sicher vor Goss, seinem Noch-Teamkollegen bei HTC-Highroad, der Rennstall wird zu Saisonende aufgelöst. Greipel, mehrfacher Etappensieger der Österreich-Rundfahrt, holte nach Zielfoto-Entscheid vor dem Schweizer Fabian Cancellara Bronze.