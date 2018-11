Bresnik: Thiem hat 2018 viele Fortschritte gemacht

Roger Federer, Kevin Anderson und Kei Nishikori. Diese Namen hat Dominic Thiem seit Montagabend im Kopf, als Boris Becker bei der Auslosung in London ihm diese Spieler in die Gruppe "Lleyton Hewitt" zog. Für seine dritten ATP Finals ist Thiem nach seinem bisher besten Herbst gerüstet, er kommt u.a. mit einer 11:2-Hallenbilanz, seinem ersten Indoor-Titel und dem Halbfinale in Bercy in die O2-Arena.

Thiem ist es gelungen, sich nach zuletzt schwachen Saisonfinishs 2016 und 2017 im Herbst zu steigern. Auslöser dafür war eine Niederlage, aber was für eine: Das 4:49-Stunden-Match im US-Open-Viertelfinale gegen Rafael Nadal war auch unter nicht Tennis-Nicht-Insidern in aller Munde, das qualitativ beste Match in Thiems Karriere hat dem Lichtenwörther Auftrieb für den Rest des Jahres gegeben.

Es folgten zwei Siege beim Daviscup in Graz und vor allem der erste Hallen-Titel in St. Petersburg. "Das war das beste Turnier mit vier guten Matches", meinte Coach Günter Bresnik im Gespräch mit der APA. Schließlich hat Thiem seine magere Masters-1000-Bilanz mit einem Halbfinale in Paris-Bercy noch ordentlich aufgebessert.