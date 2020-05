Brandl schwimmt auf Olympia-Kurs

Der Oberösterreicher David Brandl hat am Mittwoch als dritter österreichischer Schwimmer nach Lisa Zaiser und Felix Auböck ein Limit für die Olympischen Spiele 2016 in Rio de Janeiro unterboten. Der Perger belegte beim Mare-Nostrum-Meeting in Barcelona in 3:50,19 Minuten Rang fünf, die Rio-Norm lautet 3:50,40. Im Vorlauf war der 28-Jährige in 3:51,93 auch immerhin unter dem WM-Limit geblieben.

„Ich bin wunschlos glücklich, es ist mir der Knopf aufgegangen“, berichtete Brandl gegenüber der APA - Austria Presse Agentur. Motivation hätten ihm auch ein paar Tage im Zuge eines Trainingsaustauschs mit München gegeben, als er mit dem Deutschen Florian Vogel seine Bahnen gezogen hat. Trainer Marco Wolf sieht bei seinem Schützling nun auch endlich die Auswirkungen des verstärkten Krafttrainings greifen.

Brandl wie seine Linzer Trainingskollegin Jördis Steinegger hatten die Norm für die WM Anfang August in Kasan schon in der Tasche. Steinegger verpasste ein erneutes Erreichen über 400 m Lagen als Final-Sechste in 4:45,94 nur um 2/100. „Das ist eine Superzeit“, zeigte sich Wolf mit der sportlichen Leistung seiner Lebensgefährtin zufrieden. Nach mehr Ausflügen auf die Rückenlage stehen die Lagen bei der 32-Jährigen nun wieder im Fokus.