Brandl bei Synchron-EM als Sechste ins Solo-Finale

Mit 84,2 Punkten holte die 22-Jährige nach dem Technik- auch im Kür-Teil Rang sechs, womit sie sich für die Medaillen-Entscheidung der besten zwölf den günstigeren Startplatz in der zweiten Gruppe gesichert hat.

Unmittelbar nach Wettkampf, Mittagessen und Dopingkontrolle ging es für Brandl schon ins Team-Training. Denn am Freitag tritt erst zum zweiten Mal nach 1991 in Athen ein OSV-Team bei Europameisterschaften an, vor 21 Jahren wurde es Rang sieben. So schnitt Brandl auch vor zwei Jahren im EM-Solo von Budapest ab, diesmal will sie den sechsten Platz auch im Finale bringen. "Die Ausdauer war schon super, ich habe bis zum Ende Kraft gehabt", erklärte die SU-Wien-Athletin der APA - Austria Presse Agentur. "Ich muss nur noch meine Ausführungen verbessern, mehr Akzente setzen."

Brandls Duett-Partnerin Livia Lang hat sich mittlerweile etwas von ihrer Stirn- und Nebenhöhlenerkrankung erholt. Nach dem Verpassen des Duett-Bewerbs ist sie zuversichtlich, am Sonntag in der Kombination antreten zu können.