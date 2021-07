Wiggins: Zuhause nur "Sir"

Für die Ehefrau und die beiden Kinder von Tour-de-France-Gewinner und Olympiasieger Bradley Wiggins brechen harte Zeiten an. "Ich bestehe darauf, dass mich meine Frau und Kinder zu Hause 'Sir' nennen. Alle anderen können weiter Bradley zu mir sagen", erklärte der als großer Spaßvogel bekannte erste britische Tour-Gewinner, nachdem am Samstag sein Aufstieg in den Adelsstand bekannt geworden war.

Zusammen mit seinem Teamchef David Brailsford und anderen Topsportlern wird der Arbeitersohn Wiggins im kommenden Jahr von Queen Elisabeth II. im Buckingham Palace zum Ritter geschlagen werden. Radprofi Wiggins hatte im Sommer als erster Brite die Tour de France und wenig später in seiner Heimat den Zeitfahr-Titel gewonnen.