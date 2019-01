Boxlegende "Big George" Foreman wird 70

Mit knapp 49 stand Box-Superstar George Foreman zum letzten Mal im Ring. Ein Comeback sieben Jahre später scheiterte am Veto seiner Frau. Der unermüdliche Texaner wird am Donnerstag (10. Jänner) 70 Jahre alt und erfreut sich bester Gesundheit. Ausgerechnet seine Niederlage gegen Muhammad Ali machte den Schwergewichts-Olympiasieger von 1968 sportlich unsterblich.

Im legendären "Rumble in the Jungle" in Kinshasa verlor der damals gefürchtete K.o.-Schläger Foreman am 30. Oktober 1974 gegen "The Greatest" in einer spektakulären Ringschlacht durch Knockout in der achten Runde. Der wohl größte Boxkampf aller Zeiten stand auch im Mittelpunkt des Dokumentarfilms "When We Were Kings", der 1997 mit dem "Oscar" ausgezeichnet wurde.