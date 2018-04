Boxer-Serie, Teil 1: "Dr. Faust" Stefan Nikolic

Wie alles begann

Die Geschichte, wie Nikolic zum Boxen kam, klingt irgendwie wie ein Märchen oder eine gut geschriebene Boxer-Story. „Ich bin zum Kampfsport gekommen nach dem ich von drei Halbstarken in der Schule verprügelt worden bin, die hatten auch Schlagringe", erinnert sich Nikolic. „Ich habe mich gewehrt, hatte aber dann keine Chance gegen drei Leute. Zunächst kam ich zum Thaiboxen, wo ich auch 2010 Staatsmeister wurde, 2011 stieg ich dann aufs Boxen um, da es mir mehr gefallen hat und strukturierter war.“

Dann ging es eigentlich Schlag auf Schlag. Nikolic nahm sich Anleitungen an seinen Idolen Evander Holyfield, Lennox Lewis und Muhammad Ali und trainierte, trainierte, trainierte. Mittlerweile ist er dreifacher Staatsmeister, feierte internationale Turniersiege (drei Mal Gold beim Nationencup, Gold beim Israel Open Cup, ebenso Gold beim Cottbuser Nationen Turnier, Bronze beim prestigeträchtigen Chemiepokal). „Mein größter Erfolg ist jedoch der fünfte Platz bei der EU-Meisterschaft in Sofia 2014 und die Teilnahme bei den European Games in Baku“, sagt der Bounce-Boxer.

Wie sich das alles vereinbaren lässt? „Einerseits hat mich die Schule daran gehindert, mehrmals am Tag zu trainieren, jedoch habe ich gelernt durchzuhalten und zwei Belastungen gleichzeitig aushalten zu können."