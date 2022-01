Boxer Nader: "Ich will heuer Europameister werden"

Marcos Nader trainiert eifrig für ein Coemback, lässt im Training die Fäuste sprechen. Abgehakt ist das Finish des vergangenen Jahres, als die letzte Bounce-Night-Fight, die für Anfang Dezember geplant gewesen war, aufgrund der Pandemie abgesagt werden musste. Und damit auch Nader nicht durch den Ring tanzen durfte.

Dennoch gibt es Grund zur Zuversicht und Doping in Form der Statistik: Derzeit ist Nader in der aktuellen IBF-Weltrangliste auf Nr. 5 platziert, das ist die beste Platzierung eines Österreichers in der Weltrangliste. Wie will der 31-Jährige den Aufwärtsrend fortsetzen? " Ich habe einige lukrative Angebote aus dem Ausland, aber auch der EBU- EU-Titel gegen den Deutschen Marten Arsumanjan ist noch ein Thema, welchen ich aufgrund des Lockdowns im Dezember leider absagen musste." Ein neuer Termin für die Bounce Fight Night ist der 2. April im Hotel InterContinental,"da haben wir hoffentlich auch wieder in volles Haus."

Die Ziele sind hoch gesteckt, wenn auch logisch. "Ich will heuer Europameister werden und einen WM Kampf bekommen", sagt Nader, der auf seine Sponsoren (Gorenje, MIND) zählen kann.