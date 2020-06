Leverkusen boxt in Wien um Revanche

Das Boxteam Bounce steht am Samstag vor einer schweren Aufgabe: Der deutsche Spitzenklub Bayer 04 Leverkusen kommt mit Verstärkung in die Paho-Halle (Jura-Soyfer-Gasse 3, 1100 Wien) und will Revanche für die Niederlage vor sechs Wochen.

Damals hatten die Deutschen gegen die Wiener keine Chance. Levani Dolenjashvili, K.-o.-Sieger in der ersten Runde, und Michael Gunitzberger machten mit ihren Gegnern kurzen Prozess. Das wird am Samstag sicher anders sein: Leverkusen hat sich besonders in dieser Gewichtsklasse (Welter, bis 69 kg) mit zwei deutschen Meistern verstärkt. Eine offene Rechnung hat das Jungtalent Marcel Meinl (zwei Mal österreichischer Meister der U 15), dessen Leistung in Leverkusen gegen Kaya Eray „nur“ mit einem Unentschieden bewertet wurde. Meinl erhöhte daraufhin die Schlagzahl seines täglichen Trainingspensums. Im Mittelgewicht (75 kg) erwartet den Wiener Howig Gregorian mit Jousif Farid ein sehr schwerer Gegner.

Die Kämpfe zählen zur olympischen Vorqualifikation für Rio 2016 und beginnen um 17 Uhr. Zu Gast sind u.a. der nächste Klitschko-Gegner Kubrat Pulew aus Bulgarien und Wiens Basketball-Star Stjepan Stazic.