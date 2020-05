Drei Talente bei der Junioren-EM

Marcos Nader hat es vorgezeigt und seinen EU-Titel im Mittelgewicht bravourös verteidigt. Obwohl der 23-jährige Wiener ebenfalls die Zukunft noch vor sich hat, tummeln sich in seinem Schatten talentierte Youngsters.



Ab nächsten Samstag sind drei Österreicher bei der Junioren-EM in Anapa ( Russland) gefordert. Zum einen der Burgenländer Lucas Bartels vom BACE Boxclub Eisenstadt, der im Gewicht bis 48 kg an den Start geht. Aus Wien kommt der bullige Schwergewichtler (+80 kg) Alexander Mraovic von Boxclub Ironfist Vienna. Die größten Chancen werden aber Daniel Janicijevic (Leichtgewicht) vom Boxteam Bounce eingeräumt, der bereits Medaillen bei Jugend-Europameisterschaften holte. Bei den Österreichischen Meisterschaften am Wochenende beherrschte das EM-Trio souverän ihre Klassen.



"Mit ein bisschen Losglück ist auf jeden Fall die eine oder andere Medaille für unsere Boxer und natürlich für Österreich möglich. Trotzdem muss man sagen, dass außer Daniel Janicijevic keiner der beiden anderen Teilnehmer über internationale Erfahrung besitzt", sagt Bundesnachwuchstrainer Daniel Nader.